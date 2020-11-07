بعد حفل زفافها .. هنادي مهنا تتصدر جوجل

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشرات البحث جوجل عقب حفل زفافها أمس على الفنان أحمد خالد صالح.

وحصل موقع "صدي البلد" الإخباري، علي فيديو للاستعدادات الأولى من العروس هنادي مهنا، كريمة الموسيقار هاني مهنا، لزفافها على أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، داخل أحد فنادق مصر الجديدة.

وظهرت هنادي خلال الاستعدادات أثناء وضع الماكياج وتصفيف الشعر، بعدها ارتدت فستان الزفاف على غرار الملكات، من تصميم الفنان المصري العالمي هاني بحيري.