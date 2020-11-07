بـ لوك كاجوال.. عمر كمال يتوجه إلى الغردقة لإحياء حفل مهرجان برايتون

شارك المطرب عمر كمال ، صورة له جديدة عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويظهر عمر كمال من داخل طائرة بلوك كاجوال، مرتدي تشيرت و بنطلون مع كاب باللون الاسود.

و علق عمر كمال علي الصور قائلا " توكلت ع الله حفلة الغردقة ".

و كانت إدارة مهرجان برايتون الدولي الرابع، اختارت المطرب عمر كمال؛ لإحياء حفل ختام المهرجان، و الذي يقام هذا العام فى أحد أكبر فنادق الغردقة، في الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر الجاري، فى احتفال كرنفالى كبير يضم العديد من الفعاليات الفنية و الرياضية و المسابقات و غيرها.

و أعرب عمر كمال ، عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، و من خلال تصويره فيديو، أعلن فيه عن مشاركته بالمهرجان و تم نشره عبر صفحات برايتون على مواقع التواصل الاجتماعى.