نشرت الفنانة رنا رئيس صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رنا في الصور برفقة الفنانة هنادي مهنا خلال حفل زفافها أمس، مرتدية فستان لبني طويل مع جزمة فضي.
وتجمع الصور بين هنادي مهنا في العديد من اللقطات، وأخرى تجمعها مع أحمد خالد صالح.
وعلقت رنا علي الصورة قائلة: "مبروك لاكثر انسانة طيبة علي الوجود، اتمني لكم حياة سعيدة".
وتميز فستان هنادي مهنا بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. رنا رئيس في فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.