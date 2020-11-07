شاهد.. رنا رئيس في فرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

نشرت الفنانة رنا رئيس صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رنا في الصور برفقة الفنانة هنادي مهنا خلال حفل زفافها أمس، مرتدية فستان لبني طويل مع جزمة فضي.

وتجمع الصور بين هنادي مهنا في العديد من اللقطات، وأخرى تجمعها مع أحمد خالد صالح.

وعلقت رنا علي الصورة قائلة: "مبروك لاكثر انسانة طيبة علي الوجود، اتمني لكم حياة سعيدة".

وتميز فستان هنادي مهنا بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الأبيض.