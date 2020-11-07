منى الشاذلي تهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بحفل زفافهما

نشرت الإعلامية منى الشاذلي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت منى الشاذلي مع كل من الفنانين هنادي مهني وأحمد خالد صالح في حفل زفافهما ليلة أمس، الجمعة.

وارتدت منى الشاذلي بدلة سوداء مزينة بالذهبي من الأعلى، وشعرها منسدل على كتفيها، وفي يدها حقيبة ذهبية اللون.

وعلقت منى الشاذلي علي الصورة قائلة: "مبروك أحمد خالد وهنادي مهنى".

وظهرت الفنانة هنادي مهنى بفستان أبيض أنيق، بجانب زوجها أحمد خالد مرتديا بدلة سوداء أنيقة.

وتميز الفستان بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الأبيض.

كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.