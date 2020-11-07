مات أطيب قلب.. كريم محسن ينعى صديقه الراحل بكلمات مؤثرة

يعيش الفنان كريم محسن حالة من الحزن بعد وفاة صديقه المقرب.

كتب كريم، من خلال صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك": "إنا لله و إنا إليه راجعون والله ما مصدق يا حبيبي بس ماتغلاش على إللي خلقك مات أطيب قلب وأجدع إنسان".

وتابع قائلًا: "كنت أخ و صديق وربنا يعلم بحبك قد إيه ربنا يرحمك يا حبيبي و يسكنك فسيح جناته إدعوا لـ محمد بالرحمه والمغفره بالله عليكم".

يذكر أن تمكن المطرب كريم محسن، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال أغنيته الجديدة والتى حملت اسم "عمري ليها" وقت طرحها.

الأغنية من كلمات إسلام خالد، ألحان إسلام زكي، إخراج سامي بساط، توزيع وتسجيل غناء إسلام زكي، مكساج وماستر خالد رؤوف.