رقص هستيري لـ محمد الشرنوبي وزوجته بفرح هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا حافظ من فرح الفنانة هنادي مهنا واحمد خالد صالح .

وظهر في الفيديو محمد الشرنوبي وهو يرقص رقص هستيرى برفقة زوجته بفرح هنادي مهند ، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها.

انضم الفنان محمد الشرنوبى، لفريق عمل وأبطال فيلم جارة القمر مع كل من الفنان كريم فهمي وياسمين رئيس وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي يواصل حاليًا أبطال وصناع فيلم تصوير المشاهد الخارجية في نويبع.

ومن المقرر أن تعقد جلسة عمل خاصة تجمع بين المخرج هادي الباجوري وأبطال العمل كريم فهمي، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وأحمد مالك خلال الأيام المقبلة للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، المقرر طرحه مطلع العام المقبل بدور العرض السينمائي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس وكريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.