الحمد لله negative.. ميريهان حسين تعلن نتيجة تحليل pcr

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لنتيجة تحليل فيروس كورونا "pcr". وعلقت ميريهان حسين ، على نتيجة التحليل "الحمدلله negative". جدير بالذكر ان فيروس كورونا انتشر بين عدد كبير من نجوم الفن المشاركين بمهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة، منهم: الفنانة بسمة وزينب غريب وسارة عبد الرحمن وريم العدل وويجز. وقد شاركت "ميريهان حسين" في فعاليات مهرجان الجونة وظهرت باطلالات متعددة وجميلة. وقد علقت سابقا عن المهرجان "شكرا مهرجان الجونة و ده الهدف الاساس للمهرجان اننا نشوف افلام و فن و ثقافات معروضة في افلام من كل العالم عندنا في مصر .. شكرا تاني مهرجان الجونة ..".

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