لليوم الثالث.. مسلسل ما وراء الطبيعة يواصل تصدر جوجل

واصل مسلسل "ما وراء الطبيعة" تصدر جوجل لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد عرض أولى حلقاته على "Netflix" يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع. وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل، والذي يقوم بدوره أحمد أمين، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمو سلامة ومحمد حفظي.

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