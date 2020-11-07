رامي جمال يشارك متابعيه صورة صباحية له

شارك المطرب رامي جمال، صورة له جديدة عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر رامي ببدلة رمادي، معلقا على الصور قائلا: "صباحكم بيضحك ان شاء الله". وأعلن رامي جمال انتهاء تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية "سقف" التي كانت أكثر أغنيات الألبوم نجاحا على الإطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند. وجاءت أبرز تعليقات متابعين رامي جمال كالآتي: صباح الخير – قمر – بنحبك يا رامي

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