"دنيا سمير غانم" بصحبة عدد من نجوم الفن في فرح "هنادى مهنى"

شاركت الفنانة الجميلة "دنيا سمير غانم" مجموعة صور من حفل زفاف الفنانة "هنادي مهنى" والنجم "أحمد خالد صالح" وكانت برفقة زوجها الاعلامي "رامي راضوان" واختها "ايمي سمير غانم" والفنان "حسن الرداد"، واخرى بصحبة عدد من نجوم الفن، وجمعتها صورة بالفنانة درة وزوجها احدث عرايس الوسط الفني. وكانت ترتدي ثوب اسود لامع ويشاركها زوجها بالحضور ببدلة كحلية اللون. والجدير بالذكر انه احتفل النجمان هنادي مهنى واحمد خالد صالح بحفل زفافهم ليلة امس الجمعة في احدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وشاركهم فرحتهم عدد من نجوم الفن.

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