لقطات من زفاف هنادي مهنا.. تامر حسني يشعل الحفل والظهور الأول لدرة التونسية وزوجها

تامر حسني والعديد من النجوم أحيوا حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح والذي أقيم بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، كما ظهر الموسيقار هاني مهنا وهو يعزف في حفل زفاف ابنته، وايضا لفتت درة الأنظار بالظهور الأول لها بعد زواجها في حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.

تامر حسني يشعل حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

تامر حسني أشعل حفل زفاف كل من الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا الذي أقيم مساء الجمعة 6 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من أصدقاء العروسين وزملائهما من نجوم الوسط الفني، وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه واحدثهم أغنية "مبطلناش إحساس" والتي رقص عليها العروسين، وقدم كذلك تامر حسني أغنية "اختراع"، كما رقص أحمد خالد صالح على أنغام أغنية "السلام عليكم" للفنان حكيم الذي كان من ضمن المطربين الذين شاركوا في إحياء حفل زفاف العروسين.

A post shared by (@hanadymehanna_world_) on Nov 6, 2020 at 3:15pm PST

خالد الصاوي يرقص في زفاف أحمد خالد صالح

خالد الصاوي الفنان المصري كان من أبرز النجوم الذين تواجدوا في الحفل ورقص كذلك مع العروسين والفنان تامر حسني، كما تواجد كذلك المخرج سامح عبد العزيز، والفنان محمد هنيدي، الذي رقص مع العروسين والفنانة كارولين عزمي، وخالد أنور، وشيماء سيف، وبوسي، ومحمد عز، ونانسي صلاح، وليلى أحمد زاهر ووالدها، والفنان الشاب تيام قمر ومحمد كارتر، ومحمود الليثي كما قام الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة المصرية بالعزف على البيانو في الحفل احتفالا بزفاف ابنته ورقص كل من أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا على عزفه.

A post shared by (@tamerhosny_diary) on Nov 6, 2020 at 2:57pm PST

درة تظهر لأول مرة بعد زواجها في زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

درة وزوجها المهندس المعماري ورجل الأعمال هاني سعد تم تداول صور لهما في حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وذلك بعد أيام قليلة من إقامة حفل زفافهما في مدينة الغردقة بمصر،.

من ناحية أخرى قد تم تداول العديد من الفيديوهات الرومانسية لكل أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في جلسة تصوير جمعتهما قبل انطلاق حفل الزفاف، وظهر الثنائي في الصور وهما يمسكان بيد بعضهما، كما قبل أحمد خالد صالح رأس الفنانة هنادي مهنا في جلسة التصوير، كما التقط الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة المصرية صورا مع كل من العروسين وقبل رأس ابنته التي حرصت على الإشادة بملابس والدها في حفل الزفاف، كما انتشر كذلك فيديو للعروسين لحظة دخولهما للحفل على أنغام أغنية "طلى بالأبيض" للفنانة ماجدة الرومي.