مهيرة عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجمات..وفيديو رومانسي مع زوجها

الإعلامية مهيرة عبد العزيز احتفلت مع زوجها رجل الأعمال خالد عز بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 6 نوفمبر، وقد حرص العديد من أصدقائها على التواجد معها وتقديم التهنئة لها بهذه المناسبة السعيدة.

لقطات رومانسية تجمع مهيرة عبد العزيز بزوجها في عيد ميلادها

مهيرة عبد العزيز احتفلت خلال الساعات الماضية بحفل عيد ميلادها بحضور زوجها ومجموعة من زملائها، وخطفت الإعلامية مهيرة عبد العزيز الأنظار مع زوجها بعدما تم تداول فيديو يجمعهما في الحفل وهما يرقصان على أغنية "انزل يا جميل في الساحة" لوليد توفيق احتفالا بعيد الميلاد وقد تفاعل الحضور مع رقصاتهما، كما تواجد في هذه المناسبة كل من الفنانة شذى حسون، والإعلامية السعودية لجين عمران حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز، وقد أظهرت الصور التي تم تداولها من حفل عيد ميلاد مهيرة عبد العزيز الـ38 مدى فخامته، من ناحية الديكورات التي تم تصميمها للحفل.

A post shared by (@mashaheer_news1) on Nov 6, 2020 at 6:47pm PST

مهيرة عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد لجين عمران

الإعلامية مهيرة عبد العزيز قد تواجدت كذلك خلال الأيام الماضية في عيد ميلاد الإعلامية لجين عمران والذي احتفلت به عقب عودتها من مهرجان الجونة الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي بمصر، وحضر الحفل مجموعة من النجوم وأصدقاء الإعلامية السعودية، وحرصت مهيرة عبد العزيز على نشر صورة تجمعها مع الإعلامية لجين عمران من حفل عيد ميلادها وعلقت عليها قائلة: "بنات نوفمبر..عيد ميلاد سعيد برج العقرب لجين عمران".

A post shared by (@mahiraabdelaziz) on Nov 6, 2020 at 1:05pm PST

مهيرة عبد العزيز تدافع عن ياسمين صبري بعد الهجوم عليها

مهيرة عبد العزيز قد ساندت خلال الفترة الماضية الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها على "انستجرام" عقب الهجوم عليها بسبب تصريحاتها في مهرجان الجونة السينمائي والتي أثارت جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل الفنانة المصرية ترد على هذا الهجوم وساندتها الإعلامية مهيرة عبد العزيز فقالت:"من المؤسف لما تكون المرأة دوت الخليج عدوة المرأة بدلا من ان تكون داعمة لها، لها أقول اضعف الإيمان انك ما تكسريها وتخليها في حالها، جمال ياسمين ونجاحها هبة من رب العالمين، ومن بعد مجهودها الشخصي، دوت الخليج أكيد تعبت عشان توصل لهذي المكانة، فليش البعض كاره هالشي؟ ما عندكم إيمان بقدرة رب العالمين؟؟ طيب ادعولها بالخير يمكن لما تصفوا النية مثل ما ربي عطاها يعطيكم"، يذكر أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز قدمت خلال الفترة الماضية برنامج "غدا أجمل" والذي عرض على قناة "MBC"، كما شاركت في تقديم العديد من البرامج منها "كلام نواعم"، و"صباح العربية".