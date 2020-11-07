النجوم يحييون الذكرى الأولى لوفاة هيثم أحمد زكي وهذا ما طلبوه من الجمهور

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم زكي، نجل الراحل أحمد زكي، والذي صدم الوسط الفني والجمهور بوفاته المفاجئة في 7 نوفمبر الماضي، بينما حرص عدد كبير من زملائه على إحياء مناسبة رحيله الأولى بكلمات مؤثرة ولقطات توثق بعضاً من لحظاتهم معه، وناشدوا الجمهور عدم نسيانه والدعاء له خاصة بكونه متوفي الوالدين.

النجوم يحييون الذكرى الأولى لوفاة هيثم زكي

الفنان محمد محمود عبد العزيز حرص على إحياء الذكرى الأولى لوفاة هيثم زكي من خلال نشره مقطع فيديو مع الراحل من أحد اعمالهما الفنية المشتركة وأرفقه بعبارات مؤثرة معربا عن اشتياقه له وكتب له :"مش لاقي كلام اقوله ليك يا هيثم ولا حتى لاقي كلام اقوله عليك، بس اللي انا متأكد منه انك اكيد فى مكان احلى وانك اكيد مبسوط مع حبايبك اللي وحشوك ووحشونا كلنا... الله يرحمك و يصبرنا، الى أن نلتقى يا صديقى و اخويا الغالي"، وطلب محمد محمود عبد العزيز من الجمهور الدعاء له حيث ختم تدوينته قائلاً :"(اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا ولهيثم احمد زكي ولكل من رحلوا عنا)".

النجم محمد عادل إمام لم يفوت ايضا احياء ذكرى وفاة هيثم زكي فنشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة تجمعها معا وعلق قائلاً: "ألف رحمة ونور عليك يا صاحبى أنت وأسرتك وكل حبايبنا اللى عندك".

الفنان محمد أنور إرتأى بدوره إحياء هذه المناسبة الأليمة لزميله مناشداً الدعاء له حيث كتب عبر حساباته على السوشيال ميديا :"النهارده الذكرى السنوية لوفاة هيثم زكي، ياريت تقروله الفاتحة هو وكل امواتنا جميعا يا رب وادعوا له بالرحمة"

الفنان محمود حميدة استذكر زميله الفنان الراحل هيثم زكي مع والده الراحل أحمد زكي فنشر صور لهما في إشارة منه لإحياء هذا اليوم الأليم من دون أن يكتب أي تعليق، بينما نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة له بصحبة الراحل هيثم احمد زكي وعلق قائلًا " الذكرى الاولى هيثم احمد زكي في الجنة ان شاء الله".

خطيبة هيثم زكي تطالب بالدعاء له

وقبيل أيام قليلة حرصت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على تذكره، مطالبة الجمهور بالدعاء له في ذكرى وفاته الأولى.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية، بس بعد يومين هيكون عدا سنة على وفاة هيثم الله يرحمه، بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم".

وكانت إنجي حريصة طوال الفترة الماضية وتحديدًا عقب وفاة هيثم أحمد زكي، على الدعاء له والإشادة به وبمواقفه معها ومع الغير، كما كانت تعبر عن حالة الصدمة التي تملكت منها بعد رحيله.

وفاة هيثم أحمد زكي المفاجئة

الفنان هيثم أحمد زكي توفي في 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز الـ35 عاما بعد عودته لمنزله من الجيم حيث عانى قبيل وفاته بساعات من أوجاع وآلام في البطن وتقلصات حادة أرجعها الأطباء لتناوله لعقاقير ومقويات العضلات.

هيثم زكي، هو نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، شارك في رحلة عمره القصيرة بـ8 أفلام سينمائية و7 مسلسلات وكان فيلم "الكنز 2" آخر عمل فني له.