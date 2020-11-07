مسلسل فى يوم وليلة إنتاج شركة سينرجى تأليف مصطفى جمال هاشم بطولة أحمد رزق داليا مصطفى نضال الشافعى ولاء الشريف وكوكبة أخرى من النجوم.
يذكر أن نشرت الفنانة هالة صدقى صورة لها مع الفنان أحمد رزق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت هالة صدقى على الصورة قائلة "مع القمر احمد رزق اطيب قلب في الدنيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة أحمد رزق أثناء تصوير مسلسل في يوم وليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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