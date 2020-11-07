إصابة أحمد رزق أثناء تصوير مسلسل في يوم وليلة

أُصيب الفنان أحمد رزق، بشرخ في الركبة أثناء تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "في يوم وليلة".

مسلسل فى يوم وليلة إنتاج شركة سينرجى تأليف مصطفى جمال هاشم بطولة أحمد رزق داليا مصطفى نضال الشافعى ولاء الشريف وكوكبة أخرى من النجوم.

يذكر أن نشرت الفنانة هالة صدقى صورة لها مع الفنان أحمد رزق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هالة صدقى على الصورة قائلة "مع القمر احمد رزق اطيب قلب في الدنيا".