شاهد.. ريهام أيمن برفقة زوجها من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

نشرت الفنانة ريهام ايمن صور جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".
تظهر ريهام ايمن باطلالة انيقة، مرتدية فستان لبني لامع، تاركه شعرها منسدلا علي كتفيها.
و تجمع الصور بينها و بين زوجها شريف رمزي، مع الفنانة دنيا سمير غانم و زوجها الاعلامي رامي رضوان، من حفل زفاف هنادي مهنا و احمد خالد صالح.
كما نشرت ريهام ايمن فيديوهين لها مع زوجها شريف رمزي مستمتعين بانغام الحفل.
و علقت ريهام علي الصور قائلة " من زفاف هنادي و احمد ".
وكانت احدث مشاركات ريهام ايمن الفنيه بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام، و زوجها شريف رمزي، و الفنان احمد فلوكس، و رشا مهدي.
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