القصة الكاملة لمقتل مغني راب أمريكي شهير

لقي مغني الراب الأمريكي الشهير "كينج فون" مصرعه إثر إصابته بعيار ناري متبادل.

ووقع الحادث بسبب شجار بين مجموعتين من الشباب، وتزعم وسائل الإعلام المحلية أن بعض رجال الشرطة خارج الخدمة كانوا موجودين أيضًا في الملهى الليلي وقت الحادث وأن سيارة شرطة كانت تقوم بدورية في مكان قريب.

بينما نقل مغني الراب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بينما اعتقلت الشرطة شخصين على صلة بالحادث.