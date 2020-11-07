"كتبت إليك رسالة".. أحدث فوتوسيشن لـ "هاني عادل"

شارك الفنان "هاني عادل" فوتوسيشن جديد له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وعلق عليه "كتبت اليكِ رسالة"، وهي قصة قصيرة مصورة، ويظهر فيها بلوك كاجول من تصميم "ندى حسام"
ويذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.
وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة
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