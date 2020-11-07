ميدو يشيد بـ مسلسل ما وراء الطبيعة

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بمسلسل "ما وراء الطبيعة".

وغرد "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " #ماوراء_الطبيعة انتاج عظيم واخراج وتصوير اعظم..بس القصه ما شدتني..عمري ماقريت لاحمد خالد توفيق بس عارف انه كان راجل عظيم وكان في ناس كتير بتحبه..العمل مشرف جدا مبروك لحفظي وعمرو سلامة وصديقي شيكو".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

العمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.