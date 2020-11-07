سلمي أبو ضيف لـ تارا عماد: سعيدة بالتصوير معك

نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".

تظهر سلمي ابو ضيف في الصورة مع الفنانة تارا عماد و هم يبتسمون سويا صاعدين السلالم.

وتوضح الصورة اطلالة الفنانتين من مهرجان الجونة بالابيض و الاسود.

فكانت سلمي ترتدي ثوب ابيض من الستان اللامع، في حين ترتدي تارا فستان باللون الاسود.

وعلقت سلمي ابو ضيف علي الصورة قائلة بان تلك الصورة هي الاولي لها مع تارا عماد، و انها كانت دائما من معجبين تارا منذ كانت عارضة ازياء ناجحة، و عند دخولها التمثيل اصبحوا اصدقاء، و مازالت معجبة بقلبها الطيب و ذكائها.

و اكملت سلمي بانها سعيدة باخذ تلك الصورة مع تارا لتعبر لها عن مدي حبها و احترامها لها، و انها سعيدة للتعرف عليها في تلك الرحلة.