نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".
تظهر سلمي ابو ضيف في الصورة مع الفنانة تارا عماد و هم يبتسمون سويا صاعدين السلالم.
وتوضح الصورة اطلالة الفنانتين من مهرجان الجونة بالابيض و الاسود.
فكانت سلمي ترتدي ثوب ابيض من الستان اللامع، في حين ترتدي تارا فستان باللون الاسود.
وعلقت سلمي ابو ضيف علي الصورة قائلة بان تلك الصورة هي الاولي لها مع تارا عماد، و انها كانت دائما من معجبين تارا منذ كانت عارضة ازياء ناجحة، و عند دخولها التمثيل اصبحوا اصدقاء، و مازالت معجبة بقلبها الطيب و ذكائها.
و اكملت سلمي بانها سعيدة باخذ تلك الصورة مع تارا لتعبر لها عن مدي حبها و احترامها لها، و انها سعيدة للتعرف عليها في تلك الرحلة.
https://www.instagram.com/p/CHSfXkphdrq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CHSfXkphdrq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CHSfXkphdrq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CHSfXkphdrq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif) on Nov 7, 2020 at 4:05am PST
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلمي أبو ضيف لـ تارا عماد: سعيدة بالتصوير معك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.