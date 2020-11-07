مايان السيد تشارك متابعيها بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صور جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".
تظهر مايان السيد باطلالة انيقة، مرتدية فستان باللون رمادي بدون اكمام، تاركه شعرها منسدلا علي كتفيها.
وأكملت اطلالتها باكسسوارات فضية اللون، مع صندل فضي، و احمر شفاه باللون الاحمر الجميل.
وتظهر الصور عدة لقطات لمايان مرتدية الفستان علي احدي السلالم، و توضح الصور شكل الفستان من اكثر من جانب.
يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " و يشارك فى البطولة، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، و هنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف و على رأسهم محمد الشرنوبى و تامر هاشم.
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