آخر التطورات الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا

أعلن عدد كبير من النجوم إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ونستعرض آخر تطورات الحالة الصحية لهم، من خلال التقرير التالي:
نشوى مصطفى
أكد الفنان إيهاب فهمى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنانة نشوى مصطفى بخير، وأنها تتلقى العلاج من فيروس كورونا، ولا صحة للشائعات السخيفة حول وفاتها.
وطالب فهمي الصحافة ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تحرى الدقة قبل التعاطى مع مثل هذه الشائعات.
كانت بعض الصفحات على موقع فيس بوك أشارت إلى وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد أيام من دخولها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.
ووجهت الفنانة نشوي مصطفي، الشكر إلى كل زملائها في الوسط الفني الذين وقفوا بجوارها في محنتها الأخير عقب إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي علي التليفزيون المصري: "أشكر كل الناس اللى بتدعيلي وعيطت لما كل زمايلي بلا استثناء كانوا قلقين عليا.. كل الناس يدعولي وخلوا بالكوا من إجراءات الوقاية تاني، رعبي على ولادي اللي مش عايزين يبعدوا عني وخايفة عليهم وإهمالي كان ممكن يؤذي ولادي وزوجي".
وتابعت نشوى: "أنا استهونت أوي وبقول للناس أرجوكم الكمامة أم 3 جنيه هتحميكم من ألم صعب وقاسي المرض ده خبيث".
بسمة
علقت الفنانة بسمة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أن حالتها الصحية في حالة استقرار والاعراض لديها خفيفة حتي الان، مشيرة إلى أنه ليست فقط الحفلات أو التجمعات التى تصيب الشخص بالكورونا فمن الممكن ان يكون الشخص جالس في منزله ويصاب بالكورونا.
وأضافت «بسمة» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المواطنين لابد وان يكونوا حريصين ويتخذون الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو غيرها، موضحة أنها لم تهمل ارتداء الكمامة في أي لحظة.
وتابعت، انه لابد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع التباعد الاجتماعي بين المواطنين، معلقة أنها لم تعرف من أين أتت لها الكورونا وكيف تمت العدوي لها ولكن جاء لها مكالمة هاتفية من شخصية كانت معها فى مهرجان الجونة وأصيبت بكورونا ومن ثم ذهبت لعمل فحص فيروس كورونا.
وأوضحت، انها عملت مسحة لفيروس كورونا حيث جاءت النتيجة إيجابية ولم تتوقع ذلك نهائيا ومن ثم قامت بإبلاغ جميع الاشخاص الذي تمت مخالطتها لهم في مهرجان الجونة حتي ينتبه الجميع ولكن أغلبهم كانوا سلبيين.
وأشارت إلى أن مهرجان الجونة كان هناك إجراءات احترازية مطبقة بشدة وقبل دخول أي حفل يتم قياس درجة الحرارة ولابد من التأكد من أرتداء الكمامة.
زينب غريب
اعلنت الفنانة زينب غريب اصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها بإنستجرام.
وكتب زينب": انا ايجابي كورونا، اى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة اتمنى التاس كلها تكون بخير".
سارة عبدالرحمن
أعلنت الممثلة سارة عبد الرحمن، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي وخضوعها للتحليل.
وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. يا رب يهون على اي حد عنده/عندها كورونا و يا رب يشفي الكل.
ريم العدل
أعلنت الاستايلست ريم العدل، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "فيسبوك".
وكتبت ريم: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي".
واختتمت منشورها: "بس أنا هعزل نفسي كده كده؛ لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".
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