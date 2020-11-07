يسرا لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح: كان نفسي أكون معاكم

شاركت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام".
تجمع الصورة بين كل من يسرا والفنانين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.
تظهر يسرا في الصورة مرتدية قميص وتيشيرت باللون الأبيض، وعلى جانبيها كل من هنادي مهنا مرتدية تيشيرت باللون الزهري، وأحمد خالد صالح بتيشيرت أصفر.
وعلقت يسرا على الصورة قائلة: "ألف مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكم و يهنيكم و يحفظكم لبعض العمر كله.. كان نفسي أكون معاكم.. إن شاء الله تبقى أحلى أيامكم و تبقوا لبعض سند في الدنيا.. بحبكم أوي".
وشاركت هنادي مهنا مع يسرا في مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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