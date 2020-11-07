لوك صيفي رقيق.. شيرين رضا فى إطلالة جديدة على حمام السباحة.. شاهد

نشرت الفنانة شيرين رضا صور جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ". وظهر شيرين رضا بلوك صيفي رقيق، مرتدية جيبة وجاكيت باللون الاخضر، مع تيشيرت ابيض اللون. و اكملت شيرين مظهرها بنظارة شمس دائرية، و كوتش رياضي باللون الوردي. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين رضا في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي وتركت شيرين شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة. و ظهر خلف شيرين منظرا من الاشجار الطبيعية، وهى جالسة علي حمام السباحة.

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