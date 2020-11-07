شاهد| رامي راضوان مع زوجته في فرح هنادي مهنا

شارك الإعلامي "رامي رضوان" صور تجمعه بزوجته وعدد من نجوم الفن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من حفل زفاف الفنانة "هنادي مهنا".

وظهر في الصور برفقة زوجته الفنانة "دنيا سمير غانم"، ومرتديا بدلة زرقاء أنيقة بينما ارتدت هي فستانا أسود لامع.

وقد شهدنا بالأمس حفل زفاف النجمين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، وقد حضره عدد من نجوم الفن.

وقد خطفت الفنانة "هنادي مهنا" الأضواء بإطلالتها، وتميز فستانها بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الأبيض.