مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية.. ماذا كتبت خطيبة هيثم أحمد زكي عنه في ذكرى رحيله

أحيت انجي سلامة الخطيبة السابقة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ذكرى وفاته، قبل أيام، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تذكرته فيه بكلمات مؤثرة.

وكتبت إنجي سلامة، قبل يومين، عبر فيسبوك: «انا عارفة ان مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية وعدت سنة على وفاة هيثم الله يرحمه بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم».

وكانت إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، كشفت عن قيامها بعمل صدقة جارية أخرى له، إذ كتبت عبر فيسبوك: «أنا بجمع صدقة جارية لـ هيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه، البئر هيتكلف 170 ألف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد، ده رقم المؤسسة اللي هتعمل البئر +201066744148». ورحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا بشكل مفاجئ، الخميس 7 نوفمبر 2019، حيث عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل منزله.

وأكجت التحقيقات وقتها أن وفاته طبيعية؛ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، عقب شعوره بـ المغص والتقلصات، نتيجة تناوله للعقاقير ومقويات العضلات.