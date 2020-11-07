مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية.. ماذا كتبت خطيبة هيثم أحمد زكي عنه في ذكرى رحيله

وكتبت إنجي سلامة، قبل يومين، عبر فيسبوك: «انا عارفة ان مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية وعدت سنة على وفاة هيثم الله يرحمه بفكركم بيه علشان تدعوله من فضلكم.. أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعواتكم».
ورحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا بشكل مفاجئ، الخميس 7 نوفمبر 2019، حيث عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل منزله.
وأكجت التحقيقات وقتها أن وفاته طبيعية؛ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، عقب شعوره بـ المغص والتقلصات، نتيجة تناوله للعقاقير ومقويات العضلات.
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