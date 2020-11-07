قولني كلام.. روتانا تطرح أحدث أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مساء اليوم السبت 7 نوفمبر، أحدث أغاني الفنان تامر حسني، بعنوان «قولني كلام» ضمن ألبومه الجديد «خليك فولاذي» المنتظر طرحه خلال الفترة الحالية.

أغنية «قولني كلام» لـ تامر حسني، من كلمات: تامر حسين، الحان: تامر علي، توزيع وميكس و ماستر: علي فتح الله، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production.

على جانب آخر، حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني، أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور وقت قصير على طرحها للجمهور.