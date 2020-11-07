6 من نجوم مهرجان الجونة يتعرضون للإنتقادات بعد حضورهم زفاف هنادي مهنا رغم تزايد اصابات زملائهم بـ "كورونا"

على الرغم من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين نجوم مهرجان الجونة السينمائي في اليومين الماضيين، إلا أن العديد ممن حضروا هذا المهرجان الضخم شاركوا في حفل زفاف الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ليل أمس بدون مراعاتهم للعزل المنزلي خوفاً من ظهور العدوى عليهم بعد أيام تزامناً مع إعلان العديد من زملائهم التقاطهم فيروس كورونا أثناء فعاليات مهرجان الجونة، ما دفع الجمهور الى شن حملة هجوم عليهم وانتقادهم.

عدد من نجوم الجونة يحضرون زفاف هنادي مهنا

تفاجئ الجمهور بحضور عدد من النجوم المشاركين في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بتواجدهم في حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بدلاً من الخضوع للعزل الصحي لمدة 14 يوماً على الأقل عقب ظهور إصابات متعددة بين زملائهم في مهرجان الجونة السينمائي حيث التقطوا العدوى اثناء فعاليات المهرجان.

ومن بين النجوم الذين حضروا حفل زفاف هنادي مهنا وكان لهم مشاركات في مهرجان الجونة، الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا حيث تداول الجمهور مقطع فيديو لهم حفل الزفاف وظهر الشونوبي وهو يخالط الحاضرين مع زوجته بدون ارتداء كمامة، كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يرقص بشكل ملفت على وقع إحدى الأغنيات الصاخبة.

النجم خالد الصاوي كان من أبرز النجوم الذين تواجدوا في حفل زفاف هنادي ورقص كذلك مع العروسين حيث تداول الجمهور مقاطع طريفة له أثناء رقصه، بينما كان خالد الصاوي حضر مهرجان الجونة وتم تكريمه في فعالياتها.

الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش شاركا ايضا في حفل زفاف هنادي مهنا وخالد صالح، وظهر الأول وهو يقبل العريس على وجهه بدون اتخاذا اي اجراءات وقائية او ارتداء الكمامة، بينما كان الثنائي شاركا قبل ايام في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

الفنانة انجي علي التي كان لها حضور قوي في مهرجان الجونة، تواجدت ايضا في حفل زفاف هنادي مهنا، وظهرت في العديد من مقاطع الفيديو والصور أثناء مشاركتها للعروس لحظاتهما السعيدة.

وانهال العديد من رواد السوشيال بالإنتقادات على هؤلاء النجوم ممن شاركوا في زفاف هنادي مهنا وكانوا قد شاركوا في مهرجان الجونة قبل أيام، معتبرين بأن حضورهم للزفاف هو استهتار وأنه كان يتوجب عليهم العزل المنزلي لفترة 14 يوما على الأقل وهي المدة التي يتم فرضها على المخالطين لمصابين كورونا خاصة بعد اعلان عدد من مشاهير الجونة اصابتهم.

إصابات عدد من مشاهير الجونة بكورونا

وخلال اليومين الماضيين، توالت إصابات عدد من المشاهير بفيروس كورونا حيث التقطوا العدوى اثناء حضورهم فعاليا مهرجان الجونة وبينهم الممثلة زينب غريب، ومصممة الأزياء ريم العدل، والفنان ويجز وغيرهم بينما سارع زملائهم في الجونة الى اجراء الفحوصات للإطمئنان وبينهم الفنانة بشرى والفنانة يسرا واللتان أكدتا عدم إصابتهما، وايضا الفنانة ميرهان التي خضعت اليوم لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية.