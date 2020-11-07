ليلى زاهر تلفت الأنظار برقصها مع نجل مصطفى قمر في زفاف هنادي مهنا ..بالفيديو

ابنة احمد زاهر تلفت الأنظار برقصها مع نجل الفنان مصطفى قمر في زفاف هنادي مهنا، فالفنانة المصرية الشابة ليلى زاهر ظهرت بمقطع فيديو لها وهي منسجمة بالرقص وتتمايل مع تيام مصطفى قمر في حفل زفاف الثنائي هنادي مهنا واحمد خالد صالح بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ابنة احمد زاهر تلفت الأنظار برقصها مع نجل مصطفى قمر

تناقلت حسابات السوشيال ميديا المزيد من مقاطع الفيديو من حفل زفاف الفنانين هنادي مهنا واحمد خالد صالح، وظهر في إحداها رقص الفنانة الشابة ليلى زاهر، الإبنة الكبرى للممثل أحمد زاهر، وهي ترقص وتتمايل بكل رشاقة ومرح الى جانب الفنان تيام مصطفى قمر، نجل المطرب مصطفى قمر، وعدد آخرين من نجوم الفن بينهم شيماء سيف.

ورغم أن مقطع الفيديو جاء عفوي بين الثنائي ليلى وتيام، إلا ان بعض الجمهور انهال عليهما بالتعليقات التي تمنوا فيها بأن يجمع الثنائي قصة إرتباط ، لكن عدد آخر من الجمهور اعتبروا بأنهما ما يزالان بسن صغيرة على التفكير بالإرتباط او الحب.

ليلى زاهر تألقت في الحفل بفستان أزرق باكمام منسدلة وأكتاف مكشوفة اما شقيقة ليلى زاهر، ملك زاهر فتألقت كذلك في الحفل مرتدية فستان سهرة بلون أزرق سماوي.

زفاف هنادي مهنا واحمد خالد صالح

هنادي مهنا احتفلت بزفافها ليل أمس على الفنان أحمد خالد صالح بحضور عدد كبير من النجوم وبينهم الفنان تامر حسني، ومحمود الليثي، وحكيم، ويوسف عمرو وزوجته كندة علوش، وانجي علاء، وخالد الصاوي، ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، وحسن الرداد وزوجته ايمي سمير غانم وغيرهم.

وقد خطفت الفنانة المصرية الأنظار بفستانها الذي ظهرت به وتميز بفخامته وأشاد قطاع واسع من الجمهور بحسن إختيار الفنانة لفستان زفافها وإطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة.