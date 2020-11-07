نيللي كريم تكشف عن أول ما فعلته عقب نجاح جراحة إزالة الورم من وجهها..فيديو

قالت الفنانة نيللى كريم انها أصيبت بورم في الوجه، حيث أخبرها حينها الأطباء بضرورة اجراء جراحة عاجلة عن طريق الأذن وبعدها سوف تمكث لمدة عام في المنزل من أجل التعافي.

نيللي كريم تتذكر تفاصيل أزمتها الصحية

وأضافت نيللي كريم خلال لقاءها مع المذيع عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة:"الحمد لله عملت العملية العام الماضي في أمريكا و نجحت و أول ما فقت من البنج اتصلت بكل حبايبى و منهم المخرجة كاملة ابو ذكرى قولتلها بحبك أوي".

نيللي كريم تتحدث عن "بـ 100 وش"

وتحدثت نيللي كريم فيما بعد عن أعمالها الفنية، حيث قالت في البرنامج أنها قدمت مسلسل "بـ 100 وش" بعد مجموعة من الأعمال التي تناقش قضايا ضخمة في المجتمع ، فقررت الاتجاه للأعمال الكوميدية، وتابعت أنها قررت مع فريق العمل عدم تقديم جزء ثان من المسلسل وسوف يتم استكمال الأحداث بفيلم سينمائي، وعن أقرب المشاهد إلى قلبها بين أعمالها المختلفة، واصلت :"مشهد بمسلسل سجن النسا عندما قام الضابط بإخباري أن ابني قد توفى ، وهو علي الرغم من أنه مشهد صامت إلا أنني تأثرت جدا وتم تصويره مرة واحدة وسط تأثر كبير مني ومن المخرجة كاملة أبو ذكري وجميع من حضر التصوير، وأن مسلسل ذات هو الأقرب إلى قلبي"

نقطة ضعف نيللي كريم وسر حلمها بيسرا!

وعلي جانب آخر تحدثت نيللي كريم عن حياتها الخاصة، وقالت أن أكثر ما يعجبها في الرجل هو أن تشعر معه بالأمان و يكون ظهر ليها و يحتويها، وتابعت :"دموعي قريبة جدا لكنني بحاول كتمها كي أشعر من حولي أنني قوية"، وتابعت أن نقطة ضعفها دوت الخليج أولادها، و كذلك عندما تجد إنسان يحتاج مساعدة، كما أنها تعتبر الأموال مجرد وسيلة لمساعدة الآخرين وإسعادهم.

وكشفت نيللي كريم خلال برنامج "واحد من الناس" أنها تؤمن كثيرا بالأحلام وترى أنها رسائل لها وأضافت :"في حاجات كتير كنت بحلم بيها و بتتحقق دلوقتي، يعني مثلا لما كنت في إسكندرية وأنا صغيرة كنت بقعد في البلكونة و اتخيل إني هبقى مشهورة، وحلمت إني بمثل حاجة و معايا يسرا و انا كنت وقتها ما اعرفهاش خالص فقولت أكيد ده هيحصل ، و دلوقتي الفنانة يسرا من أعز أصدقائي".