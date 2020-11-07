صور النجوم في العرض الأول لفيلم "1 2 3 أكشن" في السعودية

"1 2 3 أكشن" أحدث الأفلام السعودية التي تم طرحها في قاعات السينما بالمملكة خلال الأيام الماضية، وقد شهد العرض الجماهيري الأول للعمل حضور مجموعة كبيرة من النجوم.

ميساء مغربي في العرض الجماهيري الأول لفيلم "1 2 3 أكشن"

ميساء مغربي الفنانة المغربية نشرت عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور من العرض الجماهيري الأول لفيلم "1 2 3 أكشن" الذي يعتبر من أحدث الأفلام السعودية التي يتم طرحها في قاعات السينما خلال هذه الفترة، وقد حرص أبطال العمل على التواجد في العرض الأول مع الجمهور كما علقت الفنانة ميساء مغربي على الصور التي نشرتها حيث عبرت عن سعادتها بالحضور الكبير من قبل الجماهير وكذلك العديد من مشاهير الفن والإعلام فكتبت: "سعدت بحضور العرض الجماهيري الأول لفيلم (1 2 3 أكشن) فى سينما موفي يوووك الرياض مع الزملاء الفنانين والإعلاميين والمنتجين والمخرجين والحضور الكريم شكرا لكل من حضر".

A post shared by (@mayssamaghrebi) on Nov 6, 2020 at 5:24am PST

المخرج سمير عارف والمنتج خالد الراجح في عرض فيلم "1 2 3 أكشن"

خالد الراجح المنتج والمؤلف السعودي كان من أبرز النجوم الذين تواجد كذلك في العرض الخاص بصحبة المخرج سمير عارف الذي التقط العديد من الصور مع صناع فيلم "1 2 3 أكشن"، كما تواجد كذلك الشاعر زياد بن نحيت الذي يشارك في بطولة الفيلم ويعتبر هو أول عمل سينمائي له، وقد حرصت الفنانة المغربية أسماء لمنور على تقديم التهنئة للفنانة ميساء مغربي على بداية عرض فيلمها الجديد وردود الفعل الإيجابية من قبل الجمهور، فكتبت: "مبروك أختي ميساء فخورة بك"، كما وجه لها التهنئة كذلك كل من الفنانة لمياء منهل، ومحمود بوشهري، وحبيب غلوم، وأمل محمد، والمنتج سيف عريبي، وحرصت ميساء مغربي على الرد على تهنئة زملائها.

أبرز الأبطال المشاركين في فيلم "1 2 3 أكشن"

"1 2 3 أكشن" فيلم تدور قصته حول تفاصيل ما يحدث خلف الكاميرا وحياة فريق عمل أحد الأفلام والمعاناة الخاصة بالوجوه الشابة، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وقد أظهر البرومو الرسمي للعمل العديد من المواقف الكوميدية بين أبطاله وقد نشرت الفنانة ميساء مغربي الفيديو الدعائي الرسمي الأول للفيلم عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: "( 3 2 1 ACTION) في سينمات السعودية والخليج"، ومن أبرز الأبطال المشاركين في العمل الفنان السعودي ماجد مطرب فواز، وزياد بن نحيت، ودايلر، وركان بن عبدالواحد، وخالد يسلم، وركان بو خالد، وفي فؤاد، ونور الدين اليوسف، والعمل من إخراج شادي الرملي.