تفاصيل وفاة الفنان الكويتي عامر محمد بعد صراع مع المرض

عامر محمد الفنان الكويتي توفي مساء اليوم عن عمر يناهز الـ60 عاما بعد رحلة مع المرض، وقد نعى العديد من النجوم الفنان الراحل الذي قدم للدراما الخليجية العديد من الأعمال المهمة.

وفاة الفنان الكويتي عامر محمد بعد رحلة مع المرض

عامر محمد الفنان الكويتي الذي اشتهر بشخصية "موضي علف" في مسلسل "الحيالة" الذي تم إنتاجه في عام 2003، توفي اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض، وكان الفنان الكويتي قد عانى خلال الفترة الماضية من وضع صحي متدهور حيث خضع لفترة علاج طويلة بدأت مع مشاكل في ارتفاع في ضغط الدم والسكر ثم إجراء عملية لوضع عدة دعامات بالقلب، بالإضافة إلى مشكلات في الرئة، وكان آخر ظهور للفنان الكويتي الراحل محزنا في فيديو أكد من خلاله أن العلاج لم يعد يأتي بأي تحسن في حالته.

النجوم ينعون الفنان الراحل عامر محمد

عامر محمد قد نعاه العديد من النجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنشر الفنان عبدالله بوشهري تدوينة نعى فيها الفنان الراحل عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "عامر الحزيمي في ذمة الله..الله يرحمك ويغفر لك..انا لله وانا اليه راجعون"، كما كتبت الإعلامية مي العيدان رسالة ودعت بها الراحل وطلبت الدعاء له عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "انتقل الى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير بموضى علف والذي انطلق فنيا من مسلسل (الحيالة) مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه و يغفر له ويسكنه فسبح جناته..لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت"، كما كتب الفنان محمد الصيرفي عبر حسابه على "انستجرام": " انتقل الى رحمه الله اخونا عامر الشهير بموضي علف انا لله وانا إليه راجعون دعواتكم له الله يرحمه ويغفرله إن شاء الله".

A post shared by (@mayal3eidankwt) on Nov 7, 2020 at 3:11am PST

أبرز أعمال الفنان الكويتي الراحل عامر محمد

عامر محمد من مواليد عام 1960 وقد شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 14 عمل فني وكان آخر ظهور له في مسرحية "بيت العمدة 2"، وذلك في عام 2017، وشاركه في بطولة المسرحية كل من عادل شمس، ومنصور الجداوي، كما شارك في أكثر من عمل دارمي مهم أبرزهم مسلسل "زارع المشموم"، و"تاكسي تحت الطلب"، كما شارك مع الفنان حسن البلام في بطولة مسلسل "عماكور" الذي عرض في عام 2009، ويعد أبرز الأدوار التي قدمها الراحل عامر محمد مسلسل "الحيالة" حيث كان هو أول استطاع من خلاله أن يحقق شهرة واسعة بسبب تقديمه شخصية "موضي علف" التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور الكويتي والخليجي، وقد شارك في بطولة المسلسل كل من عبدالحسين عبدالرضا، وخالد النفيسي، وفخرية خميس، والعمل من تأليف فجر السعيد، وإخراج البيلي أحمد.