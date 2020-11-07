ليلى علوي في برنامج "لايف من الدوبلكس":"كان حلمي أن أصبح مهندسة وهذا هو اسمي الحقيقي"

ليلى علوي حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة قناة "on E" وكشفت الفنانة المصرية عن بعض من تفاصيل حياتها الشخصية كما ظهر معها ابنها بالتنبي خالد.

ليلى علوي تكشف عن أول أجر لها

ليلى علوي كشفت في تصريحاتها لبرنامج "لايف من الدوبلكس" عن اسمها بالكامل وذلك أثناء فقرتها مع الدمية كارو، كما كشفت عن مجموعة مع المعلومات عن حياتها الشخصية فقالت: "اسمي بالكامل ليلى أحمد علوي علي وعمري 58 سنة، ووالدتي يونانية ووالدي مصري، ولدي شقيقة واحدة دوت الخليج أختي لمياء علوي، كانت أمنيتي في الطفولة أن أصبح مهندسة، وأول راتب حصلت عليه أثناء العمل في الإذاعة 75 قرش (أقل من جنيه مصري)، قبل قبولي في الإذاعة طلبوا مني غناء اغنية (غلاب الهواء)"، كما قدمت ليلى علوي أغنية باللغة اليونانية.

ليلى علوي تظهر مع ابنها بالتبني خالد

ليلى علوي ظهر معها في اللقاء كذلك نجلها بالتبني "خالد" والذي يبلغ من العمر 19 عاما، والذي كشف عن العديد من التفاصيل الخاصة بينه وبين الفنانة المصرية فقال: "ليلى علوي في المنزل مختلفة تماما عن شخصيتها في العمل، فأنا أحذر منها عندما تشارك في عمل فني ولا أطلب منها شيء، وهي دوما تنفذ ما أطلبه، وكانت تتواجد في مدرستي بسبب استدعائها من قبل الإدارة هناك"، وكشف خالد أن الفنانة ليلى علوى تستعير ملابسه كذلك وإنها حريصة دوما على مصالحته في حال أي خلاف بينهما فقال: "تستعير ملابسى في بعض الأوقات، وتغير بشكل كبير علي، لكن أخشى من غضبها في كثير من الأوقات، وفي نفس الوقت دوت الخليج التي تصالحني في حال حدوث أي خلاف ببينا، وفي طفولتي كنت أشترى العديد من الأشياء التي ليس لها قيمة".

ليلى علوي تضرب أحد الأشخاص بسبب حادث سير

ليلى علوي تحدثت كذلك عن طريقة تعاملها مع زوجة ابنها بالتبني "خالد" في المستقبل حيث أوضحت أنها سوف تتعامل معها بشكل جيد وقد كشف أحد أصدقاء الفنانة المصرية في اللقاء عن تفاصيل موقف حدث له وذلك بعد تعرضه لحادث سير حيث أكد أن الفنانة ليلى علوى قامت بضرب الشخص الذي تسبب في الحادث بالشارع، يذكر أن الفنانة ليلى علوي قد شاركت في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في شهر أكتوبر بمصر، كما شاركت كذلك في أغنية "دقي يا مزيكا" للفنان رامي عياش والتي تم إطلاق الفيديو كليب الرسمي لها بمشاركة 14 نجم من مهرجان الجونة.