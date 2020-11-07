"الخطة العايمة" يصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع عرض

حقق فيلم "الخطة العايمة" ايرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، حيث حصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 مليون جنيه.

الفيلم تدور احداث في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن و غادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و "وائل عبدالله" .

جدير بالذكر المنتجه " شهد رمزي " ابنه المنتج والموزع السينمائي " محمد حسن رمزي " صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.

والذي ورث الإنتاج عن والده، حيث كان أبوه مخرجًا ومنتجًا، وكان أول فيلم ينتجه بعنوان «خفايا الدنيا» عام 1938، من بطولة عزيزة أمير ودولت أبيض، ثم فيلم «خاتم سليمان»، من بطولة زكي رستم، وليلى مراد، ونجح نجاحًا كبيرًا.

وتأتي شراكة المنتج "وائل عبدالله " مع " شهد رمزي " من جذور وخلفه شراكته لسنوات طويلة جمعته بوالدها " محمد رمزي ". في مجالات الانتاج والتوزيع و دور العرض السينمائي .