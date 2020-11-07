وداعا ترامب ..نجوم هوليوود يحتفلون بفوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية

احتفى نجوم هوليوود بفوز جو بايدن المرشح الديموقراطي بالانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على منافسه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري.

ونشرت جوليان مور صور جو بايدن اثناء الاعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية بوسائل الاعلام الامريكية وعلقت قائلة :" مبروك".

ونشرت ليدي جاجا صورة لها عبر انستجرام وهي تحتضن جو بايدن ووجهت اليه رسالة قائلة :" جو بايدن والشعب الامريكي أنتم أعطيتم للعالم درسا في الطيبة والشجاعة لم يحدث من قبل، الحب اليك رئيسنا الجديد".

ونشرت ريس ويذرسبون صورة لجو بايدن وكتبت :"اليوم تاريخي لا يهم في اي جانب كنت تقف".

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه بعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".