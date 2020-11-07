الأمير أباظة يكشف لـ دوت الخليج حقيقة إلغاء حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي بسبب كورونا

أكد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي، في لقاء مباشر بكاميرا دوت الخليج، أن سبب إلغاء الحفل الإفتتاحي للمهرجان، يعود إلى سوء الأحوال الجوية الذى تشهده المحافظة خلال الأيام الحالية.

ونفي الأمير أباظة، ما تردد من شائعات حول إلغاء الحفل بسبب زيادة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن باقي الفعاليات من عرض أفلام وتكريمات، سوف تستمر على ما يرام خلال أيام المهرجان.

وأعرب الأمير أباظة، عن تفاؤله من هذه الدورة لمهرجان الإسكندرية السينمائي، التي جاءت على الرغم من عملها بثلث الميزانية فقط، لافتًا إلى أن هناك شركات متخصصة للتعقيم والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا خلال الفعاليات.

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط إلغاء حفل الافتتاح، نظرا للظروف الطارئة والخاصة بحالة الجو في محافظة الإسكندرية.

وتنطلق مساء اليوم الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث حرصت إدارة المهرجان على تطهير المسرح وقاعات العرض بالفندق المضيف استعدادا للفعاليات.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريم عدد كبير من النجوم يأتي في مقدمتهم الفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة رغدة، والمخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد، والمخرج والكاتب مارك سيرينا.

أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبد الفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.

كما تشهد دورة هذا العام عدد كبير من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو الاحتفال بمئويات وحش الشاشة فريد شوقي، ومدير التصوير عبد العزيز فهمي، والمخرج الراحل فيدريكو فيليني، هذا إلى جانب احتفالية خاصة بالسينما اللبنانية كضيف شرف ويعرض فيها 10 أفلام لبنانية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة، والورش السينمائية.

كما يشارك في المهرجان أفلام من دول اليونان، فرنسا، هولندا، بلغاريا، البوسنة، لبنان، سوريا، المغرب، إيطاليا، مصر، إسبانيا، سويسرا، كرواتيا، سلوفينيا، ألبانيا، الجزائر، ليبيا، إنجلترا، تونس، ومالطا، حيث يتنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، بينما يعرض 20 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و4 أفلام خارج المسابقة.

ويتضمن المهرجان هذا العام مسابقتين هما الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي، وعضوية الممثلة الإيطالية أنجليك كافالاري، والمخرج والكاتب الأسباني مارك سيرينا والمخرج المغربي داود ولاد السيد والفنانة الإيطالية مارزيا تيدشي.

وتضم 12 فيلما وهم فيلم "بحيرتي" من البانيا، والفيلم المصري "قابل للكسر"، والفيلم اليوناني "باري"، والفيلم الإيطالي "بيسكاماري"، والفيلم اللبناني "بالصدفة"، والفيلم اللبناني "مفقود"، والفيلم المغربي "اللكمة"، والفيلم الهولندي "خذني إلى مكان لطيف"، وفيلم "لا تنسى أن تتنفس" من سلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا، وفيلم "نافذة على البحر" من أسبانيا واليونان، وفيلم "ماري" من سويسرا وكرواتيا والفيلم السوري "غيوم داكنة".

أما بالنسبة لمسابقة الأفلام الروائية القصيرة برئاسة الفنانة سلوى محمد علي، وعضوية كارستن كاستيلان والمخرج السينمائي والتلفزيوني أسد فولادكار، وتضم 20 فيلما وهم الفيلم الالباني "الشريط اللاصق"، والفيلم الجزائري "الكلمة الأخيرة"، والفيلم المصري "أشياء صغيرة جدا"، والفيلم المصري "العشاء الأخير"، والفيلم الفرنسي "فانتازماغوريا"، وفيلم "لا تستخدم الملح أبدا لجذب حبيب محتمل"، والفيلم الفرنسي "وقت الصيف"، والفيلم الفرنسي "فنسنت قبل الظهيرة"، والفيلم اللبناني "إدريس"، وفيلم "حلم راعي البقر الصغير" من مالطا، والفيلم المغربي "الوبسي"، والفيلم المغربي "الحبر المطلق"، والفيلم الفلسطيني "بيت لحم2001"، والفيلم الأسباني "شامل الفواتير"، والفيلم الأسباني "كابيلو"، والفيلم الأسباني "الحلم له سعر"، والفيلم السوري "للبيع"، والفيلم التونسي "راجع"، والفيلم السوري "شلل" والفيلم السوري "نوم عميق".

فيما يضم قسم أفلام خارج المنافسة أربعة أفلام وهم الفيلم المصري "وطن بالاختيار"، والفيلم الألماني "تارانتيلا"، والفيلم الليبي "لمة الأحباب" والفيلم الأسباني "كاتب من بلد بلا مكتبات".