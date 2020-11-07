عاصي الحلاني يستعرض لياقته البدنية من داخل الجيم.. شاهد

حرص المطرب اللبناني عاصى الحلانى على مشاركة جمهورها بصورة خلال أداء التمارين الرياضية في الجيم بإطلالة رياضية نالت إعجاب جمهوره. ونشر المطرب اللبناني صورة فى الجيم من خلال حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلا ً "يسعد مسائكم"

يذكر ان شارك عاصي الحلاني بأغنية جديدة في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 2مليون و300 آلف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

كما طرح عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".



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