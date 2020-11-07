اول رد من آسر ياسين بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا (خاص)

اثار الفنان اسر ياسين حالة من الجدل بعد تداول انباء اصابته بفيروس كورونا عبر عودته من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال اسر ياسين في تصريح خاص لصدى البلد: "الحمد لله .. شوية برد فقط.. لكن لمزيد من الاطمئنان عملت المسحة وان شاء الله النتيجة تبقي تمام".

أكد النجم اسر ياسين عضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة بالجونة السينمائي عن فخره بالمهرجان بعد انتهاء دورته الرابعة، موجها الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير الذي بذلوه لضمان كل الإحتياطات الصحية اللازمة.

وأكد آسر ياسين أن المهرجانات العالمية عليها الإستفادة بتجربة مهرجان الجونة السينمائي الذي لا يقل عن أي محفل دولي.