اثار الفنان اسر ياسين حالة من الجدل بعد تداول انباء اصابته بفيروس كورونا عبر عودته من مهرجان الجونة السينمائي.
أكد النجم اسر ياسين عضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة بالجونة السينمائي عن فخره بالمهرجان بعد انتهاء دورته الرابعة، موجها الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير الذي بذلوه لضمان كل الإحتياطات الصحية اللازمة.
وأكد آسر ياسين أن المهرجانات العالمية عليها الإستفادة بتجربة مهرجان الجونة السينمائي الذي لا يقل عن أي محفل دولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اول رد من آسر ياسين بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.