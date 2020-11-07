الناس الحلوة.. شريف رمزي بصحبة زوجته ودنيا وإيمي سمير غانم والرداد ورامي رضوان ودرة

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بزفافه علي النجمة هنادي مهنى، أمس الجمعة، بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

ونشر الفنان شريف رمزي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة من حفل الزفاف بصحبة زوجته ريهام ايمن وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ودنيا سمير غانم والاعلامي رامي رضوان والفنانة درة وزوجها المهندس هاني سعد، وعلق قائلا "مع الناس الحلوة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" وشارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش‎.‎

وكانت آخر مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.

ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.

يذكر أن آخر أعمال شريف رمزى فى السينما فيلم "من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري فواز ومحمد لطفى.