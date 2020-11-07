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MAD Solutions تشارك بأربعة أفلام في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

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تشارك MAD Solutions بأربعة أفلام ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي (7 – 12 نوفمبر).

وسيشهد الفيلم الروائي الطويل مفقود للمخرج بشير أبو زيد عرضه العالمي الأول، وأيضًا سيعرض الفيلمان القصيران شيطان عمره شهر للمخرج غسان الخوجه وإدريس للمخرج بشير أبو زيد للمرة الأولى عالميًا، بينما سيعرض الفيلم القصير بيت لحم 2001 للمخرج إبراهيم حنضل للمرة الأولى في مصر.

مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ. ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة. وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

عن مفقود: 

ويحكي مفقود قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبدًا. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.

الفيلم من بطولة أيمن الغالي، نتاشا الشوفاني، ليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن شيطان عمره شهر: 

قد تكون كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، فهي الشغف والحياة، وإيمانًا بمقولة يوهان كرويف، اللاعب والمدرب الهولندي الراحل: "الكرة مثل الحياة، أنت مطالب بأن ترى وتفكر وتتأمل وتتحرك"، وفي فيلم شيطان عمره شهر يروي الكاتب والأستاذ الجامعي الحالي والباحث في فلسفة الكرة فوزي يمّين، وهو أيضًا لاعب دولي سابق في تصفيات مونديال عام 94، تاريخه وذكرياته وتفاعله مع أجواء المونديال الصاخبة والتعصب الكروي. 

الفيلم من تأليف وإخراج غسان الخوجه وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن إدريس: 

بعد عودته مع قطيع أغنامه إلى الحظيرة، يكتشف إدريس أن عدد خرافه قد نقص. يخاف من العقاب الذي سيتعرض له، فيقرر أن يخرج بصحبة صديقه بحثًا عن الخروف الضائع. يتفاقم الخطر حين يجد الطفلان نفسيهما عالقان في غابة صنوبر مزروعة بالألغام.

الفيلم بطولة فؤاد سلامة وكريم معنقي، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد، وإنتاج معهد المنار العالي و BEIRUT FILM INSTITUTE وتتولى MAD Solutions  مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن بيت لحم:

 يحكي الفيلم قصة شاب فلسطيني ضائع بين ما هو عليه الآن وبين طفولته المليئة بذكريات الغزو العسكري والحصار في بيت لحم، ويحاول فهم كيف استطاع والداه حمايته ومساعدته أثناء تلك الأوقات العصيبة، أملًا أن يساعده هذا في التأقلم في الوقت الحالي.

الفيلم من تأليف وإخراج إبراهيم حنضل، ويشارك في بطولته محمد مغربي، يوسف أبو شخيدم، هند أبو شخيدم، طارق أبو سلامة وكرم السلايمة، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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