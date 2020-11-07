بعد المشاركة في مهرجان الجونة.. حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ فيروس كورونا

ردّت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على الشائعات التي تردّدت مؤخرًا حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك بعد مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي تفشت فيه العدوى خلال دورته الأخيرة.

وكتبت رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر تويتر، ردًا على تلك الشائعات، قائلة: «شائعات شائعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع»، وضحكت وسخرت من تلك الشائعات.

يأتي ذلك بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائى بعدة أيام، بدأ عدد كبير من الفنانين إعلان إصابتهم بفيروس كورونا واحدًا تلو الآخر، والبعض لم يمتلك الشجاعة للإعلان عن إصابتهم حتى الآن.

وكان مهرجان الجونة السينمائى يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعى، كما أقيم فى المهرجان أكثر من حفلة وآخرها حفل الفنان عمرو دياب، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم.