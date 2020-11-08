مع الملكة.. محمد سامي يتغزل في زوجته مي عمر

نشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة مع زوجته الفنانة مى عمر، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي وعلق قائلًا: "مع الملكة" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات".



وكان أعلن عن إصابة الفنان محمد سامي بـ فيروس كورونا، بعد إجراء مجموعة من التحاليل إثر شعوره بالإرهاق والتعب، والتي جاءت النتيجة إيجابية.

يذكر أن محمد سامي أخرج مؤخرا مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

من ناحية أخرى، تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

