نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:
أكد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي، في لقاء مباشر بكاميرا دوت الخليج، أن سبب إلغاء الحفل الإفتتاحي للمهرجان، يعود إلى سوء الأحوال الجوية الذى تشهده المحافظة خلال الأيام الحالية.
رد مطرب المهرجانات عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.
ردّت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على الشائعات التي تردّدت مؤخرًا حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك بعد مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي تفشت فيه العدوى خلال دورته الأخيرة.
نشرت ياسمين عيسى -ابنة شقيق المخرج طارق العريان- عدة صور وفيديوهات قصيرة عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من حفل زفاف شقيقها موسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ فيروس كورونا .. حسن شاكوش يتحدى نقابة الموسيقيين.. عمر كمال يرد على هاني مهنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.