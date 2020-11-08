في الذكرى الأولى لوفاته.. شقيق هيثم أحمد زكي يبكي أمام قبره.. فيديو

حرص رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم زكي، علي احياء الذكرى الأولى لوفاة نجل الفنان أحمد زكي، والذي وافته المنية في عام 2019، التي تحل ذكراه اليوم السبت.

ونشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه شقيق هيثم أحمد زكي وهو يبكي في ذكرى رحيله الأولى من أمام قبره.

وتوفي هيثم أحمد زكي، في ظروف مفاجئة يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد أن عثرت عليه مباحث أمن جنوب الجيزة، جثة هامدة على الأرض داخل حمام منزله، حيث فقد وعيه، وتوفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

هيثم أحمد زكي، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "كف القمر"، و"السبع وصايا"، و"دوران شبرا" و"كلبش".