فيديو رامي بركات يبكي أمام قبر أخيه هيثم أحمد زكي في ذكرى وفاته الأولى

رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أحيا ذكرى وفاة أخيه الأولى أمام قبره، ونشر فيديو وهو يبكي تأثراً وتذكر آخر مكالمة جمعته به ورد على انتقادات البعض له بسبب احتفاله بخطبته في ذكرى وفاة أخيه.

رامي بركات يرد على انتقادات احتفاله بخطبته في ذكرى وفاة أخيه

وقال رامي بركات في تصريحات له لبرنامج "إي تي بالعربي"، إنه جاء من لندن خصيصاً إلى القاهرة من أجل إحياء ذكرى وفاة أخيه وزيارة قبره، وأضاف إنه جاء منذ أسبوع وزار القبر وعاد مجدداً من أجل إحياء الذكرى مع الناس، ولم يتمالك دموعه أمام القبر بسبب حزنه على وفاة أخيه، وأضاف إنه يشعر بالاكتئاب والحزن عند تواجده في منزل أخيه الراحل.

رامي بركات يكشف آخر مكالمة بينه وبين هيثم زكي

و أضاف رامي بركات إنه تواصل مع أخيه قبل وفاته بشهرين فقط، وجمعتهما مكالمة خاصة وتحدث بها هيثم أحمد زكي عن رغبته في السفر إلى لندن ولكنه يواجه مشكلة في الأوراق وينتظر إنتهاء بعض الأعمال، وعرض عليه رامي بركات السفر إلى القاهرة لزيارته ولكنه توفى قبل أن يلتقيا لآخر مرة.

ورد رامي بركات على الانتقادات التي وجهت له مؤخراً بسبب احتفاله بخطوبته بالتزامن مع ذكرى وفاة أخيه، وقال إنه وضع صورة والدتهما الراحلة هالة فؤاد في احتفاله بخطوبته وجهز صورة لأخيه هيثم أيضاً ولكن الصورة خرجت بجودة ضعيفة لذلك لم تظهر في صور احتفالاته، في حين دافع محاميه عنه وقال إنه لا يدعي الحزن والتأثر كما يردد البعض وقال إن رامي بركات حزين على رحيل أخيه وله الحق في الحصول على ميراثه.

النجوم يحيون ذكرى وفاة هيثم زكي

وأحيا عدد من النجوم ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي الأولى بكلمات ورسائل مؤثرة على حساباتهم بمواقع التواصل، وكذلك خطيبته التي طلبت من الجمهور الدعاء له، وعلى رأسهم ناهد السباعي التي نشرت صورتها مع هيثم زكي وقالت:" عدت سنة و كانه لسه امبارح فاكرة كل حاجة بتفصيلها الصعبة و فاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربه ازاي كنت حاسس... اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء... اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه".