أزمة بين هاني شاكر ووالد هنادي مهنا بعد ظهور نجوم المهرجانات في حفل زفافها

رغم حالة الاحتفال التي سيطرت على أصدقاء وجمهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد احتفالهما بزفافهما أمس، إلا انهم واجهوا انتقادات اليوم بسبب مشاركة نجوم المهرجانات في حفل الزفاف والذي أضطر نقابة الموسيقيين إلى إصدار بيان رسمي بسببه.

نقابة الموسيقيين تعترض على حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وأبدت نقابة الموسيقيين اعتراضها على حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح أمس، وأصدرت بسببه بيانا، عبرت به عن غضب مجلس إدارة النقابة بسبب استعانة الموسيقار هاني مهنا، والد هنادي مهنا، بعدد من نجوم المهرجانات مثل عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، لإحياء الحفل، رغم إصدار النقابة قرار بإيقافهم عن العمل والغناء.

أزمة بين هاني شاكر وهاني مهنا بسبب نجوم المهرجانات

وذكرت نقابة الموسيقيين في بيانها إن مجلس النقابة غاضب من إستعانة هاني مهنا بنجوم المهرجانات رغم صدور قرار من النقابة بمنعهم من الغناء، بالإضافة إلى حصول النقابة على حكم قضائي ضد حمو بيكا في أزمة اقتحامه لمقر نقابة الموسيقيين، وتسبب استعانة هاني مهنا به في حفل زفاف ابنته في صدمة أعضاء النقابة خاصة أن مهنا كان عضو سابق في إدارة نقابة الموسيقيين، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية.

ولم يعلق هاني مهنا أو ابنه وزوجها أحمد خالد صالح على ما صدر من نقابة الموسيقيين ضد نجوم حفل الزفاف، وأثار بيان النقابة الجدل بين الجمهور أيضاً، والذين وصف بعضهم النقابة بالمبالغة في محاربة نجوم المهرجانات والتدخل في خصوصيات الآخرين وحريتهم في الاستعانة بالمطربين والضيوف، في حين اعتبر البعض موقف هاني مهنا بالمتجاهل لنقابة الموسيقيين وقراراتها في الفترة الأخيرة.

حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وشهد حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا تواجد عدد من نجوم الغناء بجانب حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا، مثل الفنان تامر حسني وحكيم، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الوسط الفني مثل درة وزوجها والفنان خالد الصاوي ومحمد هنيدي وشيماء سيف وبوسي وأحمد زاهر وغيرهم، وجاء احتفال الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بزفافهم بعد فترة قصيرة من احتفالهم بعقد القران، وبعد إعلان خطبتهما في نهاية العام الماضي.