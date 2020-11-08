جدول أفلام المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية

يعرض اليوم بمهرجان الاسكندرية عدد من الافلام في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

سينما رينساس القاعة الرئيسية

الساعة 12 ظهرا عرض الفيلم الإيطالي بيسكاماري إخراج أندريالودوفيتشيتي، وتدور أحداثه عن تقاليد الأجيال، والتي بها احترام البحر، والخوف والتحدي من مغامرة الإنسان، فالبقاء للأكل و التجارة، كما أن لاشئ يتم إنشائه، ولا شئ يتم تدميره، فكل شئ يتغير.

الساعة 2,30 ظهرا عرض الفيلم المغربي "اللكمة" إخراج محمد أمين مونة، وبطولو سيد باي، طارق بوخاري، مراد حميمو، عبد السلام، سانديا تاج الدين، محمد خاربوش، ربيع جليم، وتدور أحداثه عن اختيارين أما إثارة الشغب في الشوارع أو أن تخطو داخل الحلبة وتصبح بطلًا وخلال ذلك تخوض أكبر معركة.

الساعة 5 عرض فيلم الافتتاح المصري "قابل للكسر" ويعقبه ندوة يديرها الناقد أسامة عبد الفتاح بحضور مخرج العمل أحمد رشوان.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.