عرائس الملك محمد منير بساقية الصاوى الخميس المقبل

بعد طول غياب وانتظار يقدم مسرح الساقية للعرائس حفل عرائس الملك "محمد منير" يوم الخميس المقبل بقاعة الحكمة فى الساعة السابعة مساءً.

ويشهد المسرح مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار مع العروسة الماريونت تعيش جو حفلات "الملك".

يذكر أن المطرب والمبتهل على الهلباوى يحيي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة 13 من نوفمبر ، يغنى على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية، بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.