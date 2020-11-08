نشرت منى فاروق صورة لها مع على ربيع و اوس اوس بعد مشاهدة عرض " مسرحية صباحبة مباركة" عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت منى فاروق: مبروك لكل ابطال العرض اوس اوس وربيع مسرحيه ممتعه بجد ومبروك لكل صناع العمل وشكرا استاذ اشرف عبد الباقى #مسرحيه #صباحيه_مباركه مسرحيه حلوه اوي وضحكت من قلبي واتبسط جدا ".
"صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،
المسرحية تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منى فاروق: صباحية مباركة مسرحية ممتعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.