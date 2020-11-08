يا ريت الرجالة تساندهن.. أروى جودة عن المرأة في المجتمعات العربية: أصبحت تعرف ماذا تريد

كشفت الفنانة أروى جودة عن رأيها في وضع المرأة في المجتمعات العربية حاليا، وهل تحصل على حقوقها كاملة ام لا.

وقالت في تصريحات ل"دوت الخليج":المرأة الآن تعرف ماذا تريد، وأتمنى أن يتغير الرجال ويحنوا على زوجاتهم وبناتهم، ويعرفوا أن مساندتهم مهمة، ويجب أن يطمئنوا الست التي تتواجد معهم، وعلينا أن نعطي للنساء كل حريتها، من أرادت العمل تعمل، وإن اختارت أن تجلس في المنزل فهذا من حقها، والمهم في النهاية ألا يفرض أحد رأيه على المرأة.

كانت أروى جودة عبرت عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة لـ"دوت الخليج"، إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".

وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.