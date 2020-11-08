أجمل أهلاوية.. لقاء سويدان تشارك متابعيها بصورة مع رانيا فريد شوقي

صورة لها مع رانيا فريد شوقي، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت لقاء على الصورة قائلة: "رانيا حبيبتي وأطيب وأجمل أهلاوية ".

يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة. المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.

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